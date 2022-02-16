انتخاب السعودية رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط

انتخبت السعودية، اليوم الأربعاء، رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لمدة ثلاث سنوات.

وانتخب الدول الأعضاء في المجموعة، السعودية، خلال انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات المجموعة التي تستضيفها الرياض في الفترة 17-14 فبراير 2022.

وتهدف المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط، إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة، حيث تم تصميم هذا النهج لتقليل مخاطر وفيات الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز مبادرات سلامة الدول والصناعة بما يتماشى مع خطة الإيكاو العالمية للسلامة الجوية، والأهداف والأولويات الإقليمية الموضحة في استراتيجية السلامة لمنطقة الشرق الأوسط.



المصدر: "واس"