إصدار "كتاب أبيض" عن التقنيات المتقدمة في روسيا

أعدت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية "كتابا أبيض" دراسة عن تطور التقنيات العالية في روسيا وخارجها، ومن المقرر تحديث الإصدار بشكل سنوي ونشره على موقع الوزارة.

وأعد الدراسة النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للاقتصاد بجامعة البحوث الوطنية ومراكز المبادرات التكنولوجية الوطنية والإدارات الحكومية ذات الصلة والشركات الرائدة.

وتقدم الدراسة تحليلا لعشرة مجالات رئيسية ذات تقنية عالية: الذكاء الاصطناعي وشبكات اتصالات الهاتف المحمول من الجيل الخامس (5G) والحوسبة الكمية والاتصالات الكمية وتقنيات التسجيل الموزعة وتقنيات نقل الطاقة وأنظمة الطاقة الذكية الموزعة.

إلى جانب تقنيات إنشاء أنظمة تخزين الكهرباء، بما في ذلك التقنيات المحمولة وأنظمة الفضاء المتقدمة.

وحدد مؤلفو الدراسة المهام، التي يجب حلها في المستقبل القريب، من أجل التطوير الناجح لقطاع التكنولوجيا الفائقة في روسيا، ووفقا للمحللين فإن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في زيادة الطلب على المنتجات والخدمات الروسية المبتكرة.

وتشير الدراسة إلى أن هذا سيسمح بتحديد مبادئ توجيهية طويلة الأجل لجدول أعمال البحث للجامعات المتخصصة والمنظمات العلمية، بالإضافة إلى إشراك ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إنتاج التقنيات العالية.

المصدر: تاس