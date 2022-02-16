منتجات شركة "ساميانغ" للأغذية الكورية تدخل الأسواق السعودية

أعلنت شركة ساميانغ للأغذية في كوريا الجنوبية، أن منتجاتها دخلت في حوالي 220 متجرا تديرها شركة بندة للتجزئة في المملكة العربية السعودية.

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وأوضحت أن "شركة بنده للتجزئة هي أكبر سلسلة متاجر في السعودية ولديها حوالي 220 متجرا محليا ويزورها أكثر من 100 مليون شخص سنويا"، مؤكدة أنها ستسعى لتوسيع مبيعاتها بسرعة في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: يونهاب

وأضافت أن السعودية تأتي في المركز السابع عشر عالميا من حيث استهلاك المعكرونة سريعة التحضير أو "راميون"، ويزداد الطلب على راميون باطراد مع زيادة عدد الشباب الذين يفضلون الأطعمة الجاهزة في السعودية.

المصدر: "يونهاب"