إسرائيل تستبعد شركة تركية من مناقصة ميناء حيفا لأسباب "أمنية"

استبعدت الحكومة الإسرائيلية شركة "يلدريم" التركية القابضة من المشاركة في إحدى المناقصات بميناء حيفا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ورفضت اللجنة المشرفة على العطاءات العرض الذي تقدمت به شركة "يلدريم" القابضة، إحدى أكبر شركات الموانئ العاملة في الخارج في تركيا، حيث كانت قدمت عطاء لتولي إدارة ميناء حيفا، بوابة إسرائيل إلى العالم، في عام 2020.

وعللت لجنة العطاءات الإسرائيلية الرفض بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي في إخطارها للشركة التركية.

يأتي ذلك بينما تتأهب أنقرة حاليا لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ إلى تركيا في مارس المقبل.

يذكر أن شركة "يلدريم" القابضة وقعت في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة في مدينة مصراتة الليبية لتطوير ميناء المدينة.

المصدر: "الأناضول"