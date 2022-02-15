مصر تحقق رقما قياسيا في تصدير الغاز عالميا

بحث مجلس الوزراء المصري التطورات التي تشهدها صادرات الغاز المسال خلال 2021 التي شهدت نموا وصل إلى 385%، لتسجل مصر بذلك رقما قياسيا في صادرات الغاز عالميا.

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ووصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، خلال 2021 إلى 6.5 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.

وترجع زيادة الصادرات المصرية، إلى عدة عوامل أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.

المصدر: وكالات