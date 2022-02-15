بوتين: على كل ألماني أن يتفقد محفظته ويشكر غيرهارد شرودر

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على الألمان أن يشكروا المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر لحصولهم الآن بفضله على الغاز الروسي بسعر أرخص بخمس مرات من أسعار السوق العاجلة.

وجاء تصريح الرئيس الروسي ردا على سؤال حول رأيه بالانتقادات التي وجهت لشرودر بعد ظهور تقارير تفيد بأنه قد يدخل في التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية.

وعقد بوتين اليوم في موسكو محادثات مشتركة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، طالت العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية، أبرزها الوضع المحيط بأوكرانيا.

وقال بوتين، إن مستهلكي الغاز في ألمانيا يجب أن يشكروا المستشار الألماني الأسبق على الغاز الروسي الرخيص بفضل "السيل الشمالي-1".

وأضاف أن "المستهلك الألماني سواء كان مستهلكا صناعيا أو منزليا يستلم الغاز من روسيا بسعر أرخص بخمس مرات (من السعر السائد الآن). ليتفقد المواطن الألماني محفظته ويقول هل هو على استعداد لشراء الغاز بسعر أعلى 3 - 5 مرات، لذلك يجب أن يشكر المستشار الألماني الأسبق".

وتابع: "شرودر دعم مشروع "السيل الشمالي-1"، الذي تتلقى ألمانيا عبره حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز، ويتم توفير هذا الغاز بعقود آجلة".

وأشار بوتين إلى أن ملف الطاقة يحتل حيزا كبيرا في العلاقات بين روسيا وألمانيا، مشددا على أن روسيا تورد الغاز إلى ألمانيا بعقود آجلة.

وتشهد أوروبا تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع مخزوناته وزيادة الطلب عليه، حيث بلغت أسعار الوقود الأزرق في نهاية العام الماضي في الأسواق الأوروبية مستوى تاريخيا.

وفي وقت سابق تحدث الرئيس الروسي عن الأسباب التي تقف وراء أزمة الغاز في أوروبا، وقال إن الاختلالات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك التصرفات المتهورة.

المصدر: RT + نوفوستي