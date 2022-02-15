بوتين: روسيا مورد موثوق لموارد الطاقة إلى أوروبا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اللقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إن قطاع الطاقة يعتبر أحد الاتجاهات الأولوية للتعاون بين روسيا وألمانيا.

وشدد بوتين، على أن روسيا تعتبر موردا موثوقا لموارد الطاقة إلى أوروبا، ولا يوجد أي خلل أو توقف في هذا المجال، والعمل هناك يتم وفقا لمبادئ السوق.

وأشار بوتين، خلال لقائه الشخصي الأول مع شولتس، إلى الديناميكيات الإيجابية للتجارة بين الدولتين.

وأضاف الرئيس الروسي: "عملنا في الفترة الأخيرة عن كثب في تنويع علاقاتنا، وهي تتطور فعلا في اتجاهات مختلفة، ولكن بشكل تقليدي أصبحت الطاقة أحد المجالات ذات الأولوية".

إقرأ المزيد

وتابع الرئيس بوتين القول: "تعتبر روسيا من الموردين الموثوقين لموارد الطاقة منذ فترة طويلة جدا، وعلى مدى عقود لم يحدث أي خلل أو توقف في التوريد. تجري كل الأمور، وفقا لمبادئ السوق، ولا توجد تساؤلات أو شكوك هناك".

المصدر: نوفوستي