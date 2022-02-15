سهم "سبيربنك" الروسي يقفز بعد تقرير عن توسع الأنشطة

قفز سهم "سبيربنك"، أكبر المصارف في روسيا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقرير كشف عزم البنك الروسي تأسيس شركة قابضة للتجارة الإلكترونية.

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وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم "سبيربنك" بنسبة 4.95% إلى 14.20 دولار، فيما صعدت أسهم "سبيربنك" المقومة بالروبل الروسي بنسبة 4.3% إلى 267.87 روبل.

وقالت المؤسسة المالية "سبيربنك" إنها ستؤسس شركة للتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعد توسعا في أعمال المصرف الذي يعد أكبر المصارف في روسيا.

كذلك لقي السهم دعما من ارتفاع البورصة الروسية ككل، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة للمنطقتين الجنوبية والغربية ستبدأ في العودة إلى مراكز تمركزها الدائمة بعد التدريبات. ورأى خبراء في ذلك مؤشرا على تراجع التوتر المحيط بأوكرانيا.

وصعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX في تعاملات الظهيرة بنحو 4%، فيما زاد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 5.29%.

المصدر: RT + نوفوستي