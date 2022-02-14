بغداد تنفي تعثر العقد مع "توتال" الفرنسية

نفت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين تعثر العقد المبرم مع شركة "توتال" النفطية الفرنسية.

وذكرت في بيان صحفي: "في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة حرصها على تنفيذ العقود التي أبرمت ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي استغرابها من تضمين التقاريرالصحفية والإعلامية معلومات غير دقيقة، وتشدد على ضرورة أن تتحلى المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية".

وأضافت، أن "هذا الاتفاق يتضمن أربعة عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة (40 %) فيه حسب قرار مجلس الوزراء، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول اسلوب وطريقة المشاركة والتمويل".

وبينت الوزارة: "نتفاوض الآن حول اسلوب المشاركة والتمويل بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلا بفريق عمل متخصص يتكون من تسعة اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم".

وأشارت إلى أن "فترة الانتقال البالغة ستة أشهر تبدأ مطلع أبريل 2022 بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن أعدت الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما توتال فأعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج".

وأكدت وزارة النفط العراقية "وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023".

يذكر أن وكالة "رويترز" نقلت في تقرير لها اليوم الاثنين، معلومات عن تعثر العقد بين بغداد وشركة (توتال) الفرنسية، والذي تبلغ قيمته نحو 27 مليار دولار.

المصدر: RT