وزير الطاقة الأردني يكشف عن موعد تصدير الكهرباء إلى لبنان
AP
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أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس المقبل، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي.
وأشار الخرابشة إلى أن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي.
وتأتي تصريحات الخرابشة بعد توقيع وزراء الطاقة في لبنان والأردن وسوريا اتفاقيتين لتزويد لبنان بالكهرباء في يناير الماضي.
وتنص الاتفاقية الأولى على توريد الكهرباء بين الأردن ولبنان، والاتفاقية الثانية عبور الكهرباء بين الدول الثلاث.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية
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