روسيا تسجل رقما قياسيا مطلقا للصادرات غير النفطية عام 2021

أعلنت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، أن الصادرات الروسية غير المتعلقة بالطاقة والمواد الخام سجلت رقما قياسيا في عام 2021، وبلغت 193 مليار دولار.

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وقالت نيكيشينا على هامش معرض "إكسبو-2020" في دبي: "سجلنا في العام الماضي نموا ثابتا للصادرات. وبلغت الصادرات الإجمالية نحو 492 مليار دولار، مما يكرر المستوى القياسي لعام 2014. في هيكل الصادرات تتجاوز السلع غير الأولية المواد الخام باستمرار، وبلغت حصتها هذا العام حوالي 64%. وتضرب الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام والطاقة الأرقام القياسية كل شهر من العام الماضي، وفي ديسمبر الماضي سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت 22.8 مليار دولار، ووفق نتائج عام 2021 وصلت إلى 193 مليار دولار، أي أكثر بمقدار 37% مما كان عليه عام 2020. كما أن معدل نمو الصادرات الروسية غير المتعلقة بالطاقة والمواد الخام لا يزال أعلى من معدل التجارة العالمية".

وتشمل أهم مجالات التصدير المنتجات المعدنية (25.6%) والسلع الكيميائية (19.6%) والمنتجات الهندسية (19.1%) والمواد الغذائية (17.7%). بفضل إدخال قدرات جديدة يتزايد تصدير المنتجات الصيدلانية والبوليمرات والألواح الخشبية. والمستهلكون الرئيسيون للبضائع الروسية هم الصين وكازاخستان وبيلاروس وتركيا والولايات المتحدة. وفقا للمشروع الوطني المحدث "التعاون الدولي والتصدير"، يجب على روسيا زيادة حجم صادراتها غير المتعلقة بالطاقة والمواد الخام بنسبة 70% بحلول عام 2030.

المصدر: كومرسانت