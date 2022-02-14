السيسي: 400 مليار دولار تكلفة مشروعات البنية الأساسية لمصر خلال 7 سنوات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مشروعات البنية الأساسية كلفت مصر 400 مليار دولار خلال 7 سنوات.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، أن مشروعات حياة كريمة الخاصة بقطاع البترول ستكلف 40 مليار دولار، موضحا أن البنية الأساسية للقارة الإفريقية هامة للغاية.

وافتتح الرئيس المصري الاثنين مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الحالي بالقاهرة تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. ضمان إمدادات الطاقة".

يذكر أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 يجمع أطراف منظومة البترول والغاز، لاقتناص فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة.

المصدر: اليوم السابع