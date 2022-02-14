بنك المشرق الإماراتي يستخدم شركة إسرائيلية لكشف الجرائم المالية

أعلنت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي، أن المصرف سيستخدم أداة مراقبة المعاملات المصرفية التي طورتها الشركة الإسرائيلية للكشف عن الجرائم المالية.

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وقال بنك المشرق الإماراتي، الذي دفع في الماضي ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاكات العقوبات، إن تكنولوجيا شركة "ذيتاراي"، تسمح للمصارف، "بشكل فعال بإحباط مخاطر الجرائم المالية في الفضاء".

هذا، وشددت الإمارات العربية المتحدة، العاصمة التجارية للمنطقة، القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في الأعوام الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.

من جهتها، قالت شركة "ذيتاراي" الإسرائيلية، إن "بنك المشرق" كان أول عميل إماراتي لها.

ووافق المصرف الإماراتي، العام الماضي، على دفع 100 مليون دولار كغرامات لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في انتهاكات العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان.

المصدر: THE JERUSALEM POST