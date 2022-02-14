شريان نقل بين الجزائر وموريتانيا يرى النور

صادق مجلس الوزراء الجزائري على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.

وتم توقيع المذكرة في 28 ديسمبر الماضي في الجزائر. وجاءت المصادقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري عقد أمس برئاسة عبد المجيد تبون.

وقدم وسيط الجمهورية تقريره الدوري في الاجتماع حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة والذي تضمن رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا.

كما تضمن دخول 44 مشروعا آخر، حيز الاستغلال، الأمر الذي سمح بخلق 2680 فرصة عمل جديدة في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات.

وناقش اجتماع الحكومة الجزائرية البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، بالإضافة لعرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية.

وأوصى الاجتماع بمواصلة وتيرة العمل، لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تاما.

المصدر: RT