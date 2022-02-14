للمرة الأولى في أسبوعين.. مؤشر RTS الروسي دون مستوى 1400 نقطة

تراجع مؤشرا بورصة موسكو الاثنين، في ظل التوترات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، وهبط مؤشر البورصة RTS للأسهم المقومة بالدولار دون مستوى 1400 نقطة للمرة الأولى منذ 28 يناير الماضي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، هبط مؤشر البورصة RTS بنسبة 4.92% إلى 1397.84 نقطة، وبذلك للمرة الأولى في نحو أسبوعين.

وعقب ذلك قلص المؤشر تراجعه وبلغ المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار مستوى 1425.84 نقطة.

فيما بلغ المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل مستوى 3439.5 نقطة، بتراجع نسبته 3.10% عن سعر الإغلاق السابق.

ويرى خبراء أن تراجع بورصة موسكو مؤقت ويعود للتوترات المرتبطة بأوكرانيا، وتوقعوا أن يعود المؤشران للارتفاع في المستقبل القريب.

المصدر: RT + تاس