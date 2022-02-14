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3000 موظف فقدوا عملهم في كبرى الشركات بعد مشاهدة مقطع فيديو

مال وأعمال

3000 موظف فقدوا عملهم في كبرى الشركات بعد مشاهدة مقطع فيديو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قام الرئيس التنفيذي لشركة "بوكينغ القابضة" (موقع الحجوزات Booking.com) جلين فوغل بتسريح أكثر من 2700 موظف دعم في الشركة عبر رسالة فيديو.

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وعن أسباب الإقالة أشار فوغل إلى أن ذلك تم في إطار خطة لإعادة تنظيم الشركة وأن مهام هؤلاء الموظفين سيتم إسنادها في غضون ستة أشهر لشركة "ماجوريل" لخدمات الأعمال.

وعلى حد قول المسؤول فإن العمال الذين سيتم تسريحهم سيحصلون على فرصة لتوظيفهم في شركة "ماجوريل"، علما أن هؤلاء الموظفين سيتم تسريحهم دون تقديم ضمانات تعويضات إنهاء الخدمة.

وفي مقطع الفيديو أشار الرئيس التنفيذي لشركة "بوكينغ القابضة" إلى أن 12 - 14 مركز خدمة عملاء ستتولى "ماجوريل" الإشراف عليهم، فيما ستبقى المراكز في أمستردام ومانشستر تحت إشراف "بوكينغ".

المصدر: وكالات

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