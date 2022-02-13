السيولة النقدية تسجل 1.07 تريليون جنيه في السوق المصرية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة النقدية في السوق المحلية بنحو 20.1 مليار جنيه لتسجل نحو 1.007 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2021، مقابل نحو 1.033 تريليون حتى سبتمبر 2021.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن ذلك انعكس في ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 18.6 مليار جنيه بمعدل 2.6% وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 1.5 مليار جنيه، بمعدل 0.6%

وأضاف البنك المركزي أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء نتيجة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 133.9 مليار جنيه، وصافي المطلوبات من البنوك بنحو 12.1 مليار جنيه من ناحية.

كما ارتفع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 93.3 مليار جنيه من ناحية، وانخفاض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعادل 32.6 مليار جنيه من ناحية أخرى.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT