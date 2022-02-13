مسؤول في الطيران المدني الأردني يكشف أسباب تأخير هبوط طائرتين بمطار الملكة علياء

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بالأردن، الكابتن هيثم مستو، إنه تم تأخير عدد محدود من رحلات الطيران القادمة إلى مطار الملكة علياء الدولي بسبب إعادة ضبط أجهزة ملاحية.

وكشف مستو لوكالة "عمون" أنه "يجري التعامل مع خلل طارئ في ضبط الاجهزة الملاحية، وسيتم معايرتها خلال وقت قصير، الأمر الذي دعا إلى انتظار طائرتين اثنتين فقط دون هبوطهما".

وأضاف أنه "لا بد من التأكد من صلاحية الأجهزة الملاحية قبل الهبوط، فيما سينتهي العمل خلال وقت قصير جدا".

ونفى مستو قطعيا إعادة أي طائرة قادمة للأردن أمس السبت لأسباب أمنية أو غيرها.

المصدر: وكالة "عمون"