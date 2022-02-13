بيسكوف يوضح سبب شراء أوروبا للغاز بسعر مرتفع

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأوروبيين رفضوا التعاون طويل الأمد والتفاعل مع السوق في مجال واردات مصادر الطاقة، لذلك يضطرون الآن لشراء الغاز بسعر مرتفع.

وأضاف بيسكوف: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعاون في مجال الطاقة، أن جميع تفاعلاتنا في مجال توريد مصادر الطاقة يجب أن تكون شفافة قدر الإمكان، وقائمة على السوق حصرا وتستند على عقود طويلة الأجل. لكن هذا ما ابتعد عنه الأوروبيون، ولذلك الآن يشترون الغاز - ليس بسعر 300، بل 1300".

كتبت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الشتوية أن أسعار الغاز بالجملة في الأسواق الفورية في الاتحاد الأوروبي قد تستقر اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام. في الوقت نفسه، وفقا لحسابات المفوضية الأوروبية، قد تكون الأسعار في عام 2022 أعلى مما كان متوقعا في الخريف، وقد تنخفض في ربيع عام 2023.

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المصدر: نوفوستي