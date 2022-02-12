بحضور دولي .. مصر تشغل أول سوق في العالم بالطاقة الشمسية

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، السبت، بدء تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية بسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعامرية، ليكون بذلك أول سوق بالعالم يعمل بالطاقة الشمسية.

وتم تدشين تشغيل السوق، بمشاركة كل من وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، ومحافظ الإسكندرية اللوزاء محمد الشريف، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برغر، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية".

بحضور #وزير_التموين إطلاق بدء تشغيل سوق العامرية بالطاقة الشمسية pic.twitter.com/ExCDRtYtDZ — ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية (@msitgovegypt) February 12, 2022

وسيكون سوق العامرية الأول في العالم الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويأتي ذلك في إطار استضافة مصر لقمة تغير المناخ القادمة COP- 27.

وعقب الافتتاح تفقد وزير التموين ومحافظ الإسكندرية، وممثل وزارة التعاون الدولي سوق الجملة في العامرية، وغرفة التحكم بالسوق.

وأكد وزير التموين المصيلحي بأن الجولة التفقدية بالسوق اليوم جاءت أيضا بهدف متابعه الأسعار وتوافر الخضروات والفاكهة في اطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

المصدر: "القاهرة 24"