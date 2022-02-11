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ذهب الأتراك تحت مظلة النظام المالي.. وزير الخزانة التركي يعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة

مال وأعمال

ذهب الأتراك تحت مظلة النظام المالي.. وزير الخزانة التركي يعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة
Sputnik
صورة تعبيرية
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قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي إنه سيعلن يوم السبت عن حزمة جديدة تستهدف ارتفاع الأسعار، ودمج الذهب في النظام المالي ودعم صندوق الضمان الائتماني. 

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ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية فإن النبطي ينظم برنامجا يتم من خلاله مشاركة بعض الإجراءات مع المواطنين من أجل منع الزيادات الأخيرة في الأسعار. 

وسيعلن النبطي في البرنامج الذي سيعقد السبت عن حزمة دعم تمويلي انتقائي لدعم الشركات والمصدرين من خلال صندوق الضمان الائتماني. 

كما سيتم الإعلان عن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تحويل الذهب المخزن إلى النظام المالي في إطار "نموذج الاقتصاد التركي"، أي الذهب الذي  يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.

وسيقدم الوزير النبطي معلومات حول العديد من الإجراءات لمنع الزيادات في أسعار المنتجين والمستهلكين. 

ومن المتوقع أن يحضر البرنامج، كبار المديرين التنفيذيين من عالم الأعمال والمنظمات غير الحكومية وممثلي المنظمات الجامعة في السوق والمديرين العامين للبنوك العامة والخاصة. 

المصدر: وكالات

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