بحلول 2024.. روسيا تخطط لتطوير جيل جديد من الوقود للمفاعلات النووية

تخطط روسيا لبدء تشغيل تجريبي في العام 2024 لأول مصنع في العالم لإنتاج جيل جديد من الوقود النووي للمفاعلات النيوترونية السريعة ذات المبرد الرئيسي.

وجاء ذلك ضمن عرض قدمه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لمشروع حكومي بعنوان "الطاقة النووية الجديدة، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة للمناطق النائية".

ووفقا للعرض فإنه من المخطط "تشغيل أول مصنع في العالم لإنتاج وقود من الجيل الجديد للمفاعلات النيوترونية السريعة مع مبرد الرصاص".

ومن المخطط أن يصل حجم صادرات شركة "روساتوم" من الوقود النووي في عام 2024 إلى 1.6 مليار دولار، وتحتل "روساتوم" حاليا نحو 17% من سوق الوقود النووي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، بحلول العام 2024، سيتم تشغيل المرحلة الثانية من مركز التدريب والمعلومات لمجمع طاقة العرض التجريبي.

المصدر: تاس