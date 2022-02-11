بوتين يوعز بوضع خارطة طريق لتطوير إنتاج الأجهزة للأغراض المدنية في روسيا

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بوضع وتنفيذ خارطة طريق لتطوير قطاع إنتاج الأجهزة للأغراض المدنية في روسيا.

وجاء في الإيعاز الرئاسي، الذي تم نشره اليوم الجمعة على موقع الكرملين: "وضع وتنفيذ خطة عمل (خارطة طريق) لتطوير قطاع إنتاج الأجهزة العلمية المحلية للأغراض المدنية، بهدف الاستعاضة عن الاستيراد (إحلال الواردات) في هذا المجال، بما في ذلك إنتاج الأجهزة الأكثر شعبية والمواد الأولية الضرورية، وضمان خدمة ما بعد البيع للمنتجات المصنعة، وكذلك تدريب الموظفين ومنحهم التأهيل العالي وضمان تنفيذ الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال".

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ويجب تقديم تقرير حول هذا الموضوع قبل حلول 1 يوليو 2022، ثم سنويا.

المصدر: تاس