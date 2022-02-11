شركة كورية جنوبية للصناعات الثقيلة تفوز بعقد ضخم في السعودية

أعلنت شركة "دوسان" الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة أنها فازت بصفقة قيمتها 834 مليون دولار مع شركة طويق السعودية للصب والطرق لبناء مصنع للصب وتشكيل المعادن.

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وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن شركة طويق، تأسست الشهر الماضي في إطار "مشروع مشترك بين شركة دوسان وشركة دسر السعودية للاستثمارات الصناعية وشركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة أرامكو السعودية".

وذكرت شركة "دوسان" أنها تخطط بموجب الصفقة، "لبناء أكبر مصنع للصب وتشكيل المعادن في السعودية بطاقة 60 ألف طن سنويا في مجمع الملك سلمان العالمي بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للسعودية"، متوقعة أن يبدأ تشييد المصنع العام الجاري، وأن ينتهي في الربع الأول من عام 2025.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مؤسسة فروست أند سوليفان للأبحاث والاستشارات، أن حجم السوق للصب وتشكيل المعادن في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والإمارات من المتوقع أن يرتفع إلى تريليوني وون، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار بحلول عام 2028.

المصدر: يونهاب