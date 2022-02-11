إطلاق منصة تفتح آفاق الاقتصاد الرقمي في الإمارات

أعلنت "القابضة"، وهي شركة استثمارية في إمارة أبو ظبي اليوم، عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي لإطلاق منصتها المصرفية الرقمية الجديدة تحت اسم "Wio".

ووفقا لما ذكرته وكالة "وام" فإن "القابضة" و"ألفا ظبي القابضة" و"اتصالات" و"بنك أبو ظبي الأول" سيطلقون المنصة المصرفية الرقمية.

وستعمل منصة "Wio" من مقرها في إمارة أبو ظبي على تعزيز المكانة المتنامية للعاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية في مجال البنوك الرقمية.

وستقدم "Wio" لعملائها في الدولة خيارا مصرفيا رقميا متكاملا، مع منتجات وخدمات مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع أنماط حياتهم، تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا.

وستطلق "Wio" قريبا نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة "Wio" المصرفية الرقمية 2.3 مليار درهم إضافة إلى المساهمة العينية، وتعد "القابضة" /ADQ/، وشركة "ألفا ظبي القابضة"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نموا في الشرق الأوسط، هما المساهمَين الرئيسيين في "Wio" بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65%، بالإضافة إلى "اتصالات"، إحدى مجموعات الاتصالات والتكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، بحصة تصل إلى 25%، وبنك أبوظبي الأول /FAB/، أكبر بنك في دولة الإمارات، وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمانا في العالم، بحصة استراتيجية تبلغ 10%.

ويشرح اسم "Wio" الذي يلفظ بصيغة "وي-أو" الغرض من نشاط الشركة الجديدة، والمتمثل في فتح مسارات جديدة نحو آفاق أبعد، حيث يشير الحرف W إلى شكل المسار والرحلة التي توفرها لكم منصة Wio من خلال الرقمية. ويمثل الحرف i المُعطيات، فيما يعبر الحرف o عن النتائج.

المصدر: وام