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الجزائر تستقبل مستثمرا قطريا لبحث آفاق التعاون

مال وأعمال

الجزائر تستقبل مستثمرا قطريا لبحث آفاق التعاون
Legion-Media
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بحث كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري ياسين حمادي ووزير الصناعة أحمد زغدار، مع المستثمر القطري فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني، التعاون في مختلف القطاعات بما فيها السياحة.

وكان اللقاءان اللذان عقدا أمس الخميس، فرصة لبحث فرص الاستثمار  للمستثمرين القطريين الذين أبدوا رغبتهم في تجسيد استثمارات في عديد المجالات في الجزائر.

وخلال اللقاءين ثمن الطرفان علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، والشراكات الجزائرية القطرية الناجعة. كما تم التطرق إلى مدى تجسيد مشروع إنشاء منتجع بيئي سياحي بولاية بني عباس.

كما جرى بحث سبل تعزيز الشراكة في مجال الاستثمار السياحي، لتشمل مناطق أخرى من الوطن، في إطار تنويع المنتوج السياحي وترقيته، من خلال مناقشة كل الفرص والإمكانيات المتوفرة في القطاع.

المصدر: "النهار أونلاين"

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