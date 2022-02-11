رغم المفاوضات.."لافارج" الأردنية لم تصرف أجور 3 أشهر

يستمر عمال الشركة الأردنية لمصانع الأسمنت "لافارج" في مفاوضاتهم مع إدارة الشركة في الرشادية بعد أن أنهوا أطول إضراب في الأردن مطلع العام الحالي.

وحسب سليمان الغبابشة عضو اللجنة النقابية في مصنع الرشادية، فإن الشركة صرفت أجور شهر يناير الماضي، في حين أنها لم تصرف حتى اللحظة رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بحجة أن الإضراب لم يكن قانونيا.

وقال الغبابشة إن المفاوضات مستمرة مع الشركة لحسم مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي بالإضافة إلى رواتب الأشهر التي لم تصرف بحجة الإضراب الذي امتد أكثر من مئة يوم، حسب المرصد العمالي الأردني .

وتابع أن اللجنة لا تزال تصر على النقاش والحوار ولم تغلق بابه مع الإدارة التي تحاول في مرات إغلاقه لتدفعهم إلى احتجاج جديد.

وبالرغم من المفاوضات المستمرة أشار الغبابشة أنها لم تفض إلى أي قرارات أو اتفاقية حتى الآن.

وكان نحو 180 عاملا في مصنع الرشادية فكوا إضرابهم المفتوح الذي استمر يومين بعد المئة، إثر فشل المفاوضات للحصول على عقد عمل جماعي يحفظ لهم حقوقهم برواتب 3 أشهر سابقة وامتيازات مالية أخرى.

وبدأ الإضراب يوم السادس والعشرين من سبتمبر الماضي للمطالبة بوقف إجراءات خطة إعادة التنظيم المعلنة نتيجة حكم الإعسار، قبل أن توقف محكمة استئناف السلط/ قاضي الإعسار إجراءاته وانتظار حكم محكمة التمييز.

المصدر: "خبرني"