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الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسريح أكثر من ألف موظف

مال وأعمال

الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسريح أكثر من ألف موظف
Globallookpress
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تنطلق الخطوط الجوية التونسية ابتداء من السنة الحالية، في عملية تسريح أكثر من ألف من موظفيها.

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وأوضح الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية، خالد الشلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن عملية التسريح ستتواصل على مدى سنتين أو ثلاث سنوات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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