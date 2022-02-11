الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسريح أكثر من ألف موظف

تنطلق الخطوط الجوية التونسية ابتداء من السنة الحالية، في عملية تسريح أكثر من ألف من موظفيها.

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وأوضح الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية، خالد الشلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن عملية التسريح ستتواصل على مدى سنتين أو ثلاث سنوات.

المصدر: وسائل إعلام تونسية