الخطوط الجوية التونسية تعتزم تسريح أكثر من ألف موظف
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تنطلق الخطوط الجوية التونسية ابتداء من السنة الحالية، في عملية تسريح أكثر من ألف من موظفيها.
وأوضح الرئيس المدير العام للناقلة الوطنية، خالد الشلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الخميس، أن عملية التسريح ستتواصل على مدى سنتين أو ثلاث سنوات.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
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