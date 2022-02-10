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برميل النفط قد يقفز إلى 120 دولارا.. محلل يحذر من "شبح" يحيط بالأسواق

مال وأعمال

برميل النفط قد يقفز إلى 120 دولارا.. محلل يحذر من
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حذر استراتيجي الاستثمار ديفيد روش من احتمال ارتفاع سعر النفط إلى مستوى 120 دولارا للبرميل في حال تصاعد الصراع المرتبط بالأزمة الأوكرانية.

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وأشار المحلل إلى أن عدم اليقين في الجغرافيا السياسية "شبح" يمكن أن يقوض الوضع في الأسواق العالمية، وفقا لما نقلته "لينتا.رو" عن وسائل إعلام أمريكية.

واعتبر المحلل أن حالة عدم اليقين في الجغرافيا السياسية "شبح" يمكن أن يقوض الوضع في الأسواق العالمية، ووفقا لروش فإنه في حالة نشوب صراع عسكري وفرض عقوبات من شأنها أن تعرقل صادرات النفط من روسيا سترتفع أسعار النفط بشكل حاد. 

منذ بداية العام الجاري ارتفع سعر خام "برنت" من 80 دولارا للبرميل ليتم تداول برميل الذهب الأسود اليوم عند 91.5 دولار.

وتعتبر روسيا أحد أبرز منتجي النفط في العالم، وحدوث عرقلة في إمدادات الطاقة من روسيا سيكون له أثر على الأسواق العالمية.

المصدر: لينتا.رو

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