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"بلومبرغ" تحسب عائدات روسيا من ارتفاع أسعار النفط

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد محللو وكالة "بلومبرغ"، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بأن الميزانية الروسية قد تتلقى هذا العام ما بين 65 مليار دولار و80 مليار دولار إضافية من مبيعات النفط.

وقال المحللون إنه إذا بقيت الأسعار عند 90 دولارا للبرميل هذا العام فستحصل الميزانية الروسية على 65 مليار دولار كإيرادات إضافية، وإذا وصل سعر البرميل إلى 100 دولار ستكسب الميزانية الروسية 73 - 80 مليار دولار إضافية.

وأضاف المحللون أن الأرباح ستكون أعلى في حال احتسابها بالروبل الروسي كون سعر صرف العملة الروسية تراجع مؤخرا أمام الدولار، كذلك أكد الخبراء أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير إيجابي على الإيرادات.

ووصفت الخبيرة الاقتصادية صوفيا دونيتس في شركة "رانيسيانس كابيتال" وضع الميزانية الروسية بأنه شديد الاستقرار.

وأضافت: "حتى مع سعر النفط البالغ 85 دولارا فإن رصيد صندوق الرفاه الوطني سيستلم جزءا من الإيرادات الفائقة في الميزانية ستتزداد الأموال المتراكمة في الصندوق هذا العام بنحو مرة ونصف.

المصدر: نوفوستي

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