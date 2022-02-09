وزارة الكهرباء السورية: 5 تريليونات ليرة قيمة دعم قطاع الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء السورية أن قيمة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء تصل إلى 5 تريليون ليرة (نحو مليون ونصف المليون دولار).

ونقلت وكالة "سانا" عن المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر، أن الحكومة استمرت بتقديم الدعم للمستهلكين "رغم كل الأضرار التي لحقت بالمنظومة الكهربائية نتيجة الأعمال الإرهابية".

وأكد الظاهر أن الوزارة ورغم أنها قامت برفع أسعار التعريفة مؤخرا، "إلا أن الدعم مستمر لمستهلكي الكهرباء على كل مستويات وقياسات التوتر"، وأشار إلى أن "أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي، إذ تبلغ 70 في المئة.

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وأوضح الظاهر أن "تكلفة كل كيلو واط ساعي تعادل 315 ليرة سورية، فيما يباع للمستهلك بليرتين" للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، و6 ليرات للشريحة الثانية، والثالثة بـ 20 ليرة. (الشرائح حسب الاستهلاك، من الأدنى إلى الأعلى).

بينما الكهرباء المباعة للتجاريين والصناعيين فتختلف تعرفة البيع باختلاف التوتر، ومثلا يباع على التوتر 230 بـ 142 ليرة سورية.

وقال الظاهر إن هناك دعما آخر "تقدمه الدولة عن طريق وزارة الكهرباء للمواطنين عبر صندوق دعم الطاقات المتجددة من خلال تأمين قروض ميسرة لهم دون فوائد للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بحيث تتحمل وزارة الكهرباء فوائد هذه القروض".

المصدر: "سانا"