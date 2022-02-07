سفيرة العراق لدى روما لـRT: العراق أصبح نقطة لقاء إقليمي ودولي

أكدت صفية السهيل، سفيرة العراق لدى إيطاليا، أن عقد المؤتمر الإقليمي لمجموعة دول الشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة في بغداد يؤكد أن العراق تحول إلى نقطة التقاء دولي وإقليمي.

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وفي تعليقها على انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي الـ 36 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، قالت السهيل لـRT إن "العراق نشط دوره الدبلوماسي وتمثيله المتعدد الأطراف لدى المنظمات الأممية بشكل ملحوظ ومنها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، حيث تولي بغداد اهتماما بالغا للاستفادة من العمل التكاملي الإقليمي والدعم الأممي للتحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على الصمود والاستدامة".

وشددت السفيرة العراقية على ضرورة أن يتبنى العراق "خططا استراتيجية لتوفير مستلزمات التنمية المستدامة للمجتمع الريفي وصولا لتحقيق أمنه الغذائي ومكافحة التصحر وحل مشكلة المياه والتغيرات المناخية وتحسين البيئة".

وأضافت السهيل وهي مندوبة بغداد الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن "العراق يولي اهتماما بالغا للعمل يدا بيد مع منظمة الأغذية والزراعة والدول الأعضاء والمنظمات الأخرى الإقليمية والدولية ذات الاختصاص من أجل النهوض بواقعه الزراعي والبيئي ورفع كفاءات وقدرات مجتمعاته المحلية الريفية وتمكين نسائه وشبابه في الأرياف من المعرفة والتكنولوجيا الحديثة وفرص العمل في القطاعات الزراعية وتوفير المستلزمات من خلال التعاون الأممي المختص".

وتابعت أن "هذه المؤتمرات الإقليمية توفر مساحة للتداول بكيفية تفعيل العمل الإقليمي المشترك، وصولا للتكامل المرجو لرفع كافة العقبات" و"المشاكل البيئية والمناخية وتوفير السلات الغذائية وصولا لتحقيق الأمن الغذائي للمنطقة والإقليم".

وأشارت السهيل إلى أن "العراق بدبلوماسيته الفاعلة تحول إلى نقطة التقاء لفرقاء المنطقة ودول العالم، فعراق ما بعد الانتصار على داعش حقق نصرا دبلوماسيا حيث حظت الدبلوماسية العراقية بالثقة من قبل الشركاء والأصدقاء الدوليين"، مضيفة أن العراق "يعززها بلقاءات واجتماعات مختصة تستضيفها العاصمة بغداد، مثل عقد هذا المؤتمر الذي غاب عن العراق لـ 54 عاما، وعن المنطقة الإقليمية لـ 11 عاما".

وبينت: "بعد أن لعبت دور الوسيط في عدد من القضايا الإقليمية، احتضن العراق المؤتمر الإقليمي الوزاري لمجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا واستقباله للوفود الأممية والإقليمية ووزراء الزراعة لتلك الدول".

وانطلقت في العاصمة بغداد صباح اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي الـ 36 للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو).

المصدر: RT