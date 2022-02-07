بغداد والدوحة تبحثان إمكانية توريد الغاز القطري إلى العراق

بحث وزير الكهرباء العراقي عادل كريم مع وزير البترول والطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، اليوم الاثنين، إمكانية توريد الغاز إلى العراق.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية، أن "كريم بحث مع الكعبي خلال زيارته إلى الدوحة، إمكانية توريد الغاز القطري للعراق لمعالجة وسد النقص الحاصل من الغاز لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج".

وأضاف أن "اللقاء بحث كافة القضايا اللوجستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الوزير القطري أبدى استعداده بعد شرح مفصل قدمه وزير الكهرباء عن واقع عمل منظومة الطاقة الكهربائية في العراق".

وأكد أن "هذا الأمر يستلزم إجراءات سريعة وتعضيد الجهود من قبل وزارات النفط والنقل والمالية والجميع مع الكهرباء لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم".

المصدر: RT