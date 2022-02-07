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الروبل الروسي يواصل التعافي أمام الدولار

مال وأعمال

الروبل الروسي يواصل التعافي أمام الدولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت العملة الروسية التعافي أمام الدولار، اليوم الاثنين، كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم.

وجرى تداول العملية الروسية اليوم دون مستوى 76 روبلا للدولار، وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 29 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.55 روبل.

فيما تراجع اليورو بواقع 43 كوبيكا إلى 86.49 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.25% إلى 3472.72 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.74% إلى 1446.61 نقطة.

المصدر: RT

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