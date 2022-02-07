مصر توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية في دولة إفريقية

وقعت مصر وجيبوتي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، وذلك خلال زيارة رئيس هذا البلد، إسماعيل عمر جيله، إلى القاهرة.

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وشهدت زيارة جيله توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية في مجال الطاقة والموارد المتجددة.

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي عمر إسماعيل جيله ناقشا خلالها ملف سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر.

وقال السيسي: "تطرقنا لتطورات ملف سد النهضة وتم التأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة للوصول إلى اتفاق ملزم".

وأضاف "تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى تكثيف التعاون بين مصر وجيبوتي فيما يتصل بأمن البحر الأحمر".

المصدر: وكالات