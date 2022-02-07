الحكومة السورية توافق على تسهيلات تجارية مع لبنان

أبلغ وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، نظيره اللبناني، عباس الحاج حسن، عن موافقة الحكومة السورية على تسهيلات تجارية بين البلدين.

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والتقى وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن نظيره السوري محمد حسان قطنا، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يعقد في بغداد.

من جانبه، شدد قطنا على "العلاقات الأخوية مع لبنان"، مشيدا بـ"التعاون الأخوي بين وزارتي الزراعة في البلدين"، وأبلغ الحاج حسن موافقة الحكومة السورية على خفض السعر الاسترشادي (أي كل ارسالية مصدرة إلى سوريا) من 850 دولارا إلى 500 دولار، بالإضافة إلى موافقة الحكومة السورية على استيراد 500 طن من الموز بدلا من 250 طنا".



من جانبه، أعرب عباس الحاج حسن عن شكره لـ"سوريا الشقيقة على الدعم والتسهيلات بما يخص الزراعة من أغراس لإعادة التشجير"، داعيا إلى أن يكون التعاون السوري اللبناني الزراعي "أرضية للتعاون العربي العربي لما فيه مصالح الشعب الشقيق، على أمل أن يكون هذا التعاون بداية لتجاوز الجراح التي خلفتها السنوات العشر الأخيرة".

المصدر: "لبنان 24"