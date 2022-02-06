وزير النفط الإيراني: حققنا زيادة كبيرة ومذهلة في صادرات النفط واستلام عوائدها

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأحد أن بلاده حققت زيادة "كبيرة ومذهلة" في صادرات النفط واستلام عوائدها بالعملة الصعبة.

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وقال أوجي في حديث للتلفزيون الإيراني: "كان لبيع النفط ومكثفات النفط وتصدير منتجات الغاز والبتروكيماويات نمو مضطرد، باستخدام حلول مختلفة وتوظيف جميع القدرات".

وتابع قائلا: "لقد استخدمنا كل القدرات في هذا المجال ومن خلال دبلوماسية الطاقة، تواصلنا مع جميع البلدان المعنية والشركات النشطة الكبرى، ونتيجة لذلك زادت مبيعاتنا النفطية بشكل كبير من حيث الحجم والوزن".

وقال أوجي: "نتلقى مستحقاتنا بالعملة الأجنبية، كما ساعدت الزيادة في أسعار النفط والغاز المكثف كثيرا خلال هذه الفترة، ولهذا السبب، كانت هناك زيادة كبيرة في الإيرادات والمبالغ المستحقة لنا من حيث الحجم والصادرات والعوائد مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح الوزير أن الجزء الأكبر من العوائد من بيع النفط تحصل عليها إيران نقدا وبالعملة الأجنبية، وجزء منها مخصص للمقايضة بالسلع.

وردا على سؤال حول زيارته إلى روسيا وهل تم توقيع عقد أو مذكرة مع موسكو، قال الوزير إنه بصفته رئيس اللجنة الاقتصادية مع وزير الطاقة الروسي، "رسمنا خارطة طريق شاملة في مجال صناعة النفط والغاز في جميع قطاعات المنبع والمصب التي نحتاجها في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا".

وأضاف أوجي: "ناقشنا أيضا الإنتاج المحلي وتم التوصل إلى تفاهم جيد جدا مع الجانب الروسي، والذي سنعلنه إن شاء الله للشعب العزيز في الوقت المناسب".

وتابع قائلا: "في مجال تطوير الحقول النفطية، سارت الأحداث بشكل جيد للغاية ولدينا مذكرة تفاهم مع شركة روسية قادرة في مجال نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وتصنيع بعض الأجزاء التي تحتاجها صناعة النفط".

كما أكد أن هناك برنامجا مماثلا مع الشركات الصينية على شكل اتفاقية مدتها 25 عاما، وأن الصين سوف تستثمر نحو 20 مليار دولار في حقول إيران النفطية.

وأكد وزير النفط أن نجاحات إيران تدل على فشل جملة الضغوط القصوى الأمريكية ضد بلاده.

المصدر: "فارس"