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اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي في بوليفيا

مال وأعمال

اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي في بوليفيا
موقع شركة النفط والغاز البوليفية "واي بي أف بي"
بئر "مارغريتا 10" في بوليفيا
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أعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي اليوم الأحد عن اكتشاف احتياطيات كبيرة جديدة من الغاز الطبيعي جنوبي بلاده.

وكتب رئيس الدولة على صفحته في "تويتر": "نبلغ بوليفيا أن أعمال التنقيب التي بدأناها العام الماضي أسفرت عن نتائج، فقد اكتشفنا احتياطيات من الغاز الطبيعي في حقل مارغريتا هواكايا الواقع بين إدارتي تاريخا وتشوكيساكا، بإمكانية إنتاج تبلغ 3 ملايين متر مكعب يوميا".

من جانبها أعلنت شركة النفط والغاز البوليفية "واي بي أف بي" أن بئر "مارغريتا 10" الجديدة ستكون أكبر حقل غاز في البلاد. ومن المتوقع أن يحقق الإنتاج من هذه البئر عائدات للدولة تقدر بما يزيد عن 260 مليون دولار في السنة.

المصدر: "نوفوستي"

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