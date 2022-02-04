ليبيا تعلن خفض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل يوميا ووقف التصدير عبر أكبر موانئها

أعلنت "المؤسسة الليبية للنفط"، اليوم الجمعة، تخفيض إنتاج النفط بمعدل 100 ألف برميل في اليوم وتوقف الصادرات النفطية من ميناء السدرة، أكبر الموانئ النفطية في البلاد.

وأعربت المؤسسة في بيان عن "قلقها البالغ إزاء اضطرارها إلى تخفيض الإنتاج في قطاع النفط الوطني نتيجة عدم القدرة على تنفيذ مشروعات صيانة الخزانات التي دمرتها الحروب، وتعطل تنفيذ بعض من المشاريع الطارئة وخاصة فيما يتعلق ببناء الخزانات وصيانة المتاح".

وأضافت أنها "تلقي بالملامة على ديوان المحاسبة الذي عطل تنفيذ العديد من المشروعات ذات العلاقة بالخزانات، فضلا عن مشاريع زيادة القدرة الإنتاجية".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: "اضطرت شركة الواحة للنفط لتخفيض إنتاجها بحوالي 100 ألف برميل يوميا، نتيجة عدم وجود سعات تخزينية بسبب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ خليج سرت، وعدم القدرة على ربط النواقل وشحنها لتفادي ارتفاع المخزون وبالتالي تخفيض الإنتاج".

المصدر: RT