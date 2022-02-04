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غيرهارد شرودر مرشح لعضوية مجلس إدارة "غازبروم"

مال وأعمال

غيرهارد شرودر مرشح لعضوية مجلس إدارة
Sputnik
صورة من الأرشيف - المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر
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قد يحل المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر محل المسؤول الكازاخستاني تيمور كوليباييف في التشكيل الجديد لمجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية.

وقد صادق مجلس إدارة "غازبروم" في اجتماعه أمس الخميس على قائمة تضم 11 مرشحا لانتخابهم لمجلس الإدارة الجديد في الاجتماع السنوي للمساهمين، الذي سيعقد في 30 يونيو المقبل في سان بطرسبورغ.

ووفقا لبيان صدر عن "غازبروم" فإن شرودر أصبح عضوا جديدا في مجلس الإدارة أما المرشحين العشرة المتبقين هم أعضاء حاليون مجلس الإدارة.

و"غازبروم" هي شركة مساهمة مفتوحة وتعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي في روسيا وواحدة من أكبر الشركات في العالم.

المصدر: "تاس"

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