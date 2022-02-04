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سهم "روس نفط" الروسية يقفز بعد صفقة مع الصين

مال وأعمال

سهم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قفز سهم شركة "روس نفط" الروسية، كبرى شركات النفط في روسيا، اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن توقيع صفقة مع شركة صينية، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين.

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ووفقا للتداولات ارتفع سهم شركة "روس نفط" بنسبة 5.1% إلى 598.05 روبل، بعد الإعلان عن توقيع صفقة مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية.

سهم

ووقعت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" اليوم اتفاقية مع شركة "سي إن بي سي" (CNPC) الصينية لتوريد 100 مليون طن من النفط إلى الصين عبر كازاخستان على مدى 10 سنوات.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين اليوم محادثات مع نظيره الصيني، حيث كان قد وصل للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.

المصدر: RT

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