سعر برميل النفط الروسي يسجل أعلى مستوى في 7 سنوات

ارتفع سعر برميل النفط الروسي المخصص للتصدير، وجاء ذلك مع ارتفاع خام "برنت" العالمي فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر 2014.

وأظهرت بيانات التداول ليوم الخميس (3 فبراير 2022) أن سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) تجاوز مستوى 93 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014.

وتزامن ارتفاع الخام الروسي مع صعود أسعار النفط في الأسواق، حيث صعد برميل "برنت" أمس فوق مستوى 91 دولارا للبرميل.

وحافظت أسعار النفط على المسار الصعودي للسوق المبني على التوقعات بأن العرض سيستمر في التقلص، حتى بعد تمسك "أوبك+" بزيادات معتدلة في الإنتاج مقررة سلفا.

المصدر: تاس