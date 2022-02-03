بوتين: تجارتنا مع الأرجنتين صعدت بنحو مرة ونصف

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو أنخيل فرنانديز اليوم، إلى ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والأرجنتين بنحو مرة ونصف العام الماضي.

وقال بوتين: "هناك الكثير مما يتعين القيام به لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والأرجنتين، لكن حجم التجارة ارتفع في العام الماضي بمقدار مرة ونصف، وهذه وتيرة جيدة".

أشار الرئيس الروسي إلى أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين روسيا والأرجنتين، لافتا إلى وجود تعاون بين وزارات الصحة والخارجية في البلدين.

ووفقا لتقرير نشر على موقع السفارة الروسية في الأرجنتين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.7% عن مستواه في 2018.

المصدر: نوفوستي