الحكومة اللبنانية تعفي كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من الرسوم

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، قرر إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها، بحسب مراسل RT في بيروت.

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وقال وزير الإعلام اللبناني بالوكالة عباس الحلبي، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، إن الحكومة أعفت كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها.

وأضاف: "تم الاتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر "صيرفة".

ولفت إلى أنه تم إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع الذي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة لاحقة".

وأعلن أنه "هناك توجها لدعم الملف الطبي والاستشفائي في القطاع العام وخصوصا في القطاع العسكري وسيعقد اجتماع غدا بحضور المعنيين لدراسة قدرة الموازنة على المساهمة في دعم هذه الصناديق".

المصدر: RT+ وسائل إعلام لبنانية