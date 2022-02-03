"أدنوك" الإماراتية تعلن عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الجمعة، عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل إمارة أبوظبي.

وتقدر احتياطيات الموارد التي تم اكتشافها بنحو 1.5-2 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام، وذلك وفقا للنتائج المبدئية، التي تم الحصول عليها من أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز البحري 2.

ويمثل هذا الإعلان أول اكتشاف ضمن مناطق الامتيازات البحرية التي تمت ترسيتها في إطار الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة في عام 2019.

ويغطي امتياز المنطقة البحرية 2 مساحة 4033 كيلومتر مربع شمال غرب أبوظبي. وتمت ترسية هذا الامتياز في عام 2019 على تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية للطاقة، ويضم شركة "بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

وتتواصل عمليات الحفر لاستكشاف موارد التكوينات العميقة والإمكانات الواعدة لمناطق الامتيازات البحرية 1 و2 و3 التي تديرها أيضا إيني للطاقة و"بي تي تي" العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب اكتشاف ما يصل إلى مليار برميل من المكافئ النفطي /BOE/ في نهاية العام الماضي في امتياز المنطقة البرية 4، الذي تديره شركة "انبكس" /INPEX/ و"جودكو" /JODCO/ ليؤكد نجاح نهج أدنوك لتوسعة نطاق شراكاتها الاستراتيجية.

وأطلقت أدنوك الجولة الأولى والثانية من مزايدات أبوظبي التنافسية في عامي 2018 و 2019، حيث طرحت نيابةً عن حكومة أبوظبي مجموعة من المناطق البرية والبحرية الرئيسية. وتشير البيانات المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من آبار الاستكشاف والتقييم إلى أن المناطق المطروحة تحتوي على موارد كبيرة تقدر بعدة مليارات من براميل النفط وتريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي.

المصدر: وام