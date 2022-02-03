بيان بالإجراءات الجديدة للسياح الراغبين في قضاء إجازاتهم في المغرب

وضعت الحكومة المغربية قواعد جديدة لدخول السياح الذين ينوون قضاء إجازاتهم في المغرب اعتبارا من تاريخ 7 فبراير الجاري.

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ويتوجب على السياح الراغبين في زيارة المغرب وفقا للإجراءات الجديدة، حمل وثيقة تطعيم ضد "كوفيد – 19"، وكذلك نتائج سلبية لاختبار "بي سي أر" بشرط أن يكون قد أجري قبل ما لا يزيد عن 48 ساعة من ركوب الطائرة.

علاوة على ذلك، عند الوصول إلى أي من مطارات المغرب، سيتوجب على السياح الخضوع لإجراء اختبار مستضد سريع.

وأقرت الحكومة المغربية أيضا إجراء اختبارات "بي سي أر" انتقائية لمجموعات السياح التي تدخل البلاد، ولتأمين هذا الإجراء، أمرت الحكومة بتوفير المعدات اللازمة والموارد البشرية والطبية والإدارية والأمنية.

يشار إلى أن المغرب كان قرر اليومين الماضيين استئناف رحلات السياح إليه اعتبارا من 7 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بناء على توصيات الهيئة العلمية والفنية، ومع مراعاة الوضع الوبائي الراهن في المملكة.

المصدر: تاس