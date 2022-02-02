"الإسكوا": نمو الاقتصاد المصري زاد بأكثر من الضعف ليحتل المرتبة الأولى عربيا

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" أن نمو الاقتصاد المصري زاد بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا.

وقالت اللجنة في تقرير أصدرته اليوم من العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية"، إن ذلك تم وفقا لحساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف.

واعتبرت اللجنة أن حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان.

وأكد التقرير أن مصر سجلت أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وذلك وفقا لرصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020.

وصرح ماجد سكيني المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في "الإسكوا" بأن هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدّثة حول التحديات الاقتصادية.

المصدر: صحيفة "الأهرام" المصرية