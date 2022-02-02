بيسكوف: لدى روسيا خطة في حال فرض حظر أمريكي على تعاملات الدولار

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا بذريعة أوكرانيا على بعض التعاملات المصرفية بالدولار.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن روسيا لديها خططا في حال فرضت الولايات المتحدة حظرا على معاملات معينة بالدولار. وأشار إلى وجود خطط للتحوط من المخاطر وتقليل تداعيات مثل هذه الإجراءات.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين يشعر بالقلق إزاء التصريحات الأمريكية، ودعا واشنطن للتخلي عن الأعمال الاستفزازية وتصعيد التوترات في القارة الأوروبية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" طورت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطة لعقوبات محتملة ضد روسيا بحجة أوكرانيا، والتي تتضمن فرض حظر على أكبر البنوك الروسية لإجراء بعض التعاملات بالدولار.

المصدر: تاس