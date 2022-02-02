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تركيا توقع اتفاقية تجارة حرة مع دولة أوروبية

مال وأعمال

تركيا توقع اتفاقية تجارة حرة مع دولة أوروبية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء، بأن تركيا وأوكرانيا ستوقعان غدا الخميس اتفاقية تجارة حرة بينهما، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين.

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وتوقيع الاتفاقية سيتم خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، وفقا لما صرح به وزير التجارة التركي محمد موسى.

وقال الوزير: "غدا (3 فبراير الجاري) سنوقع اتفاقية تجارة حرة من الجيل الجديد مع أوكرانيا، التجارة مهمة جدا في علاقاتنا مع أوكرانيا. في عام 2021 بلغ حجمها 7.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 59%"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" نقلا عن وسائل إعلام تركية.

وأشار وزير التجارة التركي، إلى أن صادرات تركيا سجلت رقما قياسيا في يناير الماضي بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالشهر ذاته من 2021 لتبلغ 17.6 مليار دولار.

المصدر: تاس + الأناضول

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