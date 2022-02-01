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السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

مال وأعمال

السعودية تستثمر 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل
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أعلنت السعودية خلال مؤتمر LEAP التقني الدولي تحت شعار "عين على المستقبل" أنها قررت استثمار 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل.

وأعلنت شركة "نيوم" السعودية، عن استثمار مبلغ مليار دولار لمبادرة "ميتافيرس" للمقيمين ‏لديها وزوارها، وهي التابعة لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا).‏

كما قررت وحدة "أرامكو فينشترز" التابعة لشركة "أرامكو" باستثمار مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في القطاع التقني، فيما أعلن عن شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ"علي بابا" في المجال التقني.

هذا وأعلنت شركة stc عن استثمار بقيمة مليار دولار في "مينا هاب" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية.

المصدر: صحيفة "الوطن"

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